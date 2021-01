Cidades “Estou muito agradecido por Goiás”, diz familiar de paciente do Amazonas Filho de motorista de aplicativo de Manaus, internada em Goiânia, conta drama vivido antes da transferência e elogia tratamento que mãe está tendo. “Cenas de guerra terríveis”, descreve

A motorista de aplicativo Themis Lima Gandra, de 55 anos, estava entre os primeiros 14 pacientes com covid-19 transferidos de Manaus para Goiânia, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), na tarde da última segunda-feira (18). Amazonas vive um colapso no sistema de saúde por conta da pandemia do coronavírus, com a falta de leitos e cilindros de oxigênio. Com a ajuda f...