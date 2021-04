Cidades Estoque da primeira dose da vacina contra a Covid-19 deve acabar hoje (27) em Goiânia Secretaria Municipal de Saúde iniciou a terça-feira (27) com 3,9 mil doses para idosos com 61 anos e cujos nomes começam com a letra C

A vacinação de idosos com a primeira dose contra a Covid-19 deve ser novamente interrompida em Goiânia, a partir de quarta-feira (28). De acordo com a diretora de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, Grécia Pessoni, a pasta começou o dia com 3,9 mil doses para idosos com idade a partir de 61 anos – quantidade que deve ser totalmente usada até o fim d...