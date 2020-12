Cidades Estimular fala, tato, audição e soneca na escola acelera alfabetização de crianças, aponta estudo Descobertas são de um estudo feito por um grupo de pesquisadores ligado ao Laboratório de Memória, Sono e Sonhos, da UFRN

Fechar os olhos das crianças e estimular que "enxerguem" as letras com os outros sentidos sensoriais acelera o processo de alfabetização. O aprendizado é ainda mais eficaz e duradouro se elas dormirem após as atividades. As descobertas são de um estudo feito por um grupo de pesquisadores ligado ao Laboratório de Memória, Sono e Sonhos, da Universidade Federal do Rio...