Cidades 'Estamos todos em choque', diz mulher que acolhia suspeito de matar Danilo Família do pastor que acolheu Hian Alves de Oliveira, de 18 anos, em casa por três meses diz estar devastada e assustada com notícia de que o jovem ajudou na morte de Danilo

Mulher do pastor Fabiano Silva, que acolheu Hian Alves de Oliveira, de 18 anos, em casa, há cerca de três meses, Dárita de Jesus, de 31 anos, disse que está chocada e assustada com o envolvimento do rapaz na morte de Danilo de Sousa Silva, de 7 anos. “Ele morava dentro da minha casa. Nunca pensei que ele fosse capaz de fazer uma coisa dessas”, afirmou. Inicialmente,...