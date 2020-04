A secretária municipal de saúde, Fátima Mrue, informou neste sábado (4) em entrevista ao POPULAR que os cuidados para evitar o risco de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19) no Cais Novo Mundo, em Goiânia foram reforçados. A medida foi tomada após a morte da técnica em enfermagem e técnica em laboratório, Adelita Ribeiro da Silva, de 38 anos, que trabalhava na unidade pública, e em outra instituição privada. No cais já estavam sendoseguidas todas as orientações do Ministério da Saúde, mas diante do caso, reforçamos principalmente os treinamentos e capacitações com os profissionais”, destaca.

Fátima garante que Adelita e todos os colaboradores da unidade de saúde usavam os equipamentos necessários para evitar o contato com o vírus, e não há material em falta atualmente no local. A secretária informa ainda que foi feita uma checagem e nenhum funcionário do Cais Novo Mundo apresentou qualquer sintoma para a Covid-19. “Mesmo assim continuaremos monitorando”, acrescenta.

A secretária relata que Adelita começou a apresentar febre na quinta-feira (26), no final do expediente no Cais Novo Mundo. “Perguntaram se ela queria ser atendida por um médico, mas ela se negou e então na sexta foi trabalhar no Hemolabor, e recebemos a notícia que ela teria sido internada passando mal”, afirma. “O único sintoma evidente que ela apresentou foi febre. A evolução do quadro foi muito rápida”, acrescenta.

Fátima destaca ainda que Adelita era uma profissional exemplar. “Sempre trabalhou muito bem, empenhada. Uma grande perda”,conclui.

A titular da Secretaria Municipal de Saúde divulgou ainda uma carta sobre o caso. "Dirijo-me a todos vocês para manifestar profundo pesar pela perda de uma profissional de saúde que nos deixa o maior exemplo de solidariedade neste momento difícil que vivemos. Demonstrando amor à profissão e ao próximo, ela serviu à sociedade ao exercer seu trabalho com dignidade e coragem. Em tempos que a incerteza do curso da epidemia nos ameaça a todos, em tempos em que os profissionais de saúde são alvos inequívocos da doença, a nossa profissional se manteve firme, erguida, prestando inestimável serviço. Reafirmando, assim, ter feito a escolha profissional certa. A ela, nos curvamos em profundo agradecimento e rogamos ao Pai que a acolha em seus braços de misericórdia e amor", finaliza.