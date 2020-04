O governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) disse na manhã desta segunda-feira (20) durante coletiva de imprensa no Palácio das Esmeraldas que o Estado segue em isolamento social.

Ele afirma que o decreto publicado no final da noite deste domingo (19) no Diário Oficial do Estado mostra o “novo normal” da realidade do Estado. “Significa uma nova prática, um novo momento e uma nova era. O vírus não senta para conversar. Não dialoga e, como tal, não faz concessões a quem quer que seja”, explica.

Segundo Caiado, a permissão da reabertura de lavajatos, lavanderias, construção civil, mineração e outras atividades foram pensadas e planejadas. “São coisas que tratam de higiene. Tudo isso é muito bem programado e dentro de critérios pré-estabelecidos. A saída da quarentena é gradual”, pontua.

Ele explica que não é possível ser mais flexível sobre a reabertura dos comércios e outros serviços por conta da preocupação com o esgotamento dos leitos nos hospitais.

O governador ressalta que a realidade de Goiás está melhor do que o esperado pelas equipes estaduais. “Traçamos uma curva ideal para 30 dias e estamos em uma situação melhor do que a esperada”, esclarece.