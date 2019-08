Cidades Estados Unidos vão financiar projetos de ensino de inglês no Brasil Programa pretende capacitar os estudantes para futuras seleções de intercâmbio e estudos nos EUA

A embaixada e os consulados dos Estados Unidos (EUA) estão recebendo propostas de organizações educacionais sem fins lucrativos que ensinam a língua inglesa, para criar e implementar projetos do programa Access (acesso, em inglês) em Belém, no Recife, em Brasília, Manaus, Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Salvador, São Luís e São Paulo. O programa Access oferec...