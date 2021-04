Cidades Estados amazônicos gastaram quase R$ 1 bilhão com internações por fumaça de queimadas em 10 anos O dado é proveniente de uma nota técnica lançada, nesta quinta-feira (29), pela Fiocruz e pela ONG WWF-Brasil

Estados da Amazônia com índices elevados de queimadas gastaram, nos últimos dez anos, quase R$ 1 bilhão com hospitalizações por doenças respiratórias provavelmente relacionadas à fumaça dos incêndios.O dado é proveniente de uma nota técnica lançada, nesta quinta-feira (29), pela Fiocruz e pela ONG WWF-Brasil. As queimadas na Amazônia são costumeiramente ligadas ao des...