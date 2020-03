Cidades Estado usará estruturas modulares para triagem de pacientes com coronavírus Quatro delas chegaram ao Hospital do Servidor, em Goiânia. Nesta quinta-feira (12), houve a confirmação de três casos da infecção em Goiás

Atualizado às 16h42 O Estado de Goiás usará estruturas modulares para fazer a triagem de pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Quatro delas chegaram ao Hospital do Servidor, em Goiânia, nesta quinta-feira (12), e foram vistoriadas pelo secretário de Saúde, Ismael Alexandrino. A unidade de saúde atenderá eventuais pacientes com a doença. Mais informações devem ser repassadas em entrevista coletiva. Nesta quinta-feira, Goiás anunciou os três primeiros casos confirmados do novo cor...