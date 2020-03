Com Thalys Alcântara

Redação O POPULAR Com Thalys Alcântara

Atualizado às 16h42

O Estado de Goiás usará contêineres para fazer a triagem de pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19). Quatro delas chegaram ao Hospital do Servidor, em Goiânia, nesta quinta-feira (12), e foram vistoriadas pelo secretário de Saúde, Ismael Alexandrino. A unidade de saúde atenderá eventuais pacientes com a doença.

Nesta quinta-feira, Goiás anunciou os três primeiros casos confirmados do novo coronavírus no Estado, sendo dois em Goiânia e um em Rio Verde. O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) durante a tarde.

Os três pacientes são mulheres e teriam contraído o vírus no exterior. Uma das pessoas tem 38 anos, está em Goiânia e chegou dos EUA. A outra tem 61 anos, está em Rio Verde e passou pela Espanha. Já a terceira, de 31 anos, passou pela Itália e também se encontra em Goiânia. Segundo o secretário de Saúde, as pacientes têm sintomas clínicos sob controle, não estão internadas e se recuperam em casa.