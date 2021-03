Cidades Estado terá que indenizar aluna vítima de tentativa de homicídio em escola de Jaraguá A jovem, à época com 15 anos, foi golpeada com uma faca e sofreu diversos ferimentos nos braços, tórax e antebraço esquerdo

A Justiça condenou o Estado de Goiás a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15 mil, a uma estudante que foi vítima de tentativa de homicídio por parte de outra aluna dentro de uma escola em Jaraguá. Caso ocorreu em 2018, e segundo as investigações, a vítima foi agredida e golpeada com uma faca pela colega durante o intervalo do recreio. A vítima, à époc...