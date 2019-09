Cidades Estado tem 120 incêndios em apenas 3 dias Mês é, historicamente, o que registra o maior número de queimadas. Fogo se multiplica na Região Central e no interior

Goiás registrou, até a última terça-feira (3), 2.010 focos de incêndio, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Só nos primeiros três dias deste mês já foram 120 casos, mas o número pode crescer significativamente porque, segundo as estatísticas, setembro é o mês com maior ocorrência de queimadas. A média histórica é de 2.277. Rep...