Cidades Estado retira igreja evangélica em construção do Morro da Serrinha, em Goiânia Demolição foi coordenada pela Sead e contou com o apoio da Polícia Militar

Atualizada às 17h58 Em uma ação coordenada pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) com o apoio da Polícia Militar (PM), uma igreja evangélica que estava sendo construída no Morro da Serrinha, na região Sul de Goiânia, foi demolida nesta sexta-feira (3). Ao POPULAR, a Sead informou que a "ação trata-se da retirada de obra irregular no Morro da Ser...