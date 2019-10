Cidades Estado retira famílias de área da Agehab em Goiânia Dezenas de ocupantes de espaço no Conjunto Vera Cruz II tiveram barracos destruídos. Terreno deve receber construção de 1.472 apartamentos, mas ainda sem data

O governo de Goiás reintegrou nesta quinta-feira (10) a posse de uma área pública de cinco quadras no Conjunto Vera Cruz II, na Região Oeste de Goiânia. Os terrenos pertencem a Agência de Habitação Goiana (Agehab) que afirmou, sem dar previsão, que no local será construído um empreendimento popular com 1.472 apartamentos. A área ocupada irregularmente há cerca de...