Cidades Estado quer regularizar barragens sem cadastro em Goiás Secretaria anunciou nesta sexta-feira (19) que vai lançar site para cadastro de barragens

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) de Goiás anunciou nesta sexta-feira (19) que lançará um site de cadastramento de barragens nos próximos dias. O usuário deve incluir as informações do barramento no sistema, que dará uma pré-classificação da estrutura. As vistorias de técnicos da Semad, no entanto, não serão feitas a tod...