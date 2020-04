O governo estadual e o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia (SET) negociam a retomada da operação com 100% da frota do sistema metropolitano de transporte coletivo. A proposta do SET é que o Estado arque com os custos totais da operação, enquanto que as concessionárias abririam mão do lucro até o mês de outubro deste ano e exerceriam o serviço de acordo com a demanda do poder público. A projeção é que isso custaria cerca de R$ 90 milhões aos cofres públicos. Três reuniões já foram realizadas desde a última semana, mas o acordo ainda não foi fechado. Um novo encontro deve ocorrer no início da próxima semana e as partes estão otimistas quanto a chegar a um consenso.

No momento, a negociação do governo é obrigatória porque o SET tem liminar judicial a seu favor que determinou a viabilização de uma solução financeira emergencial, junto ao governo e prefeituras, durante o prazo de isolamento social decretado em razão da crise do novo coronavírus (Sars-CoV-2). A decisão se deu em pleito das empresas que alegam desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão desde o início das medidas de contenção da pandemia. O SET calcula uma redução de demanda em 80% neste período, sobretudo com a regra imposta pelo governo de só poder transportar passageiros sentados.

Esta situação preocupa também as autoridades sanitárias e, sobretudo, a população, já que têm ocorrido atrasos ainda maiores do que os comuns no tempo de viagem pela necessidade de esperar o ônibus por mais tempo pela falta de lugares. Junto a isso, com a crise no setor, as empresas concessionárias retiraram parte da frota de circulação, o que leva a uma aglomeração de passageiros nos terminais e pontos de embarque e desembarque, como se tem visto na última semana.

As prefeituras das cidades metropolitanas, incluindo Goiânia, já avisaram aos empresários e ao governo que não possuem recursos para auxiliar na operação, o que fez com que o acordo ficasse apenas entre as concessionárias e o Estado. Ao mesmo tempo, integrantes das reuniões acreditam que o fato de ter tido várias reuniões é uma sinalização de que existe a possibilidade de acordo, ou o governo já teria sinalizado a falta de recursos. O POPULAR apurou que a expectativa do Estado é conseguir utilizar parte da verba auxiliar da União para o combate à pandemia do novo coronavírus, estimada em cerca de R$ 1,5 bilhão, mas ainda falta a aprovação do Senado.

Em nota, o governo estadual confirmou que negocia com as empresas concessionárias, conforme a decisão judicial. “Na liminar, o magistrado determinou ainda que seja elaborado um plano estratégico para o transporte coletivo, o que também está sendo discutido. A situação do transporte coletivo preocupa e sensibiliza o governo de Goiás, mas as discussões continuam e ainda não há nenhuma decisão”, informa. Para o usuário, a diferença seria quanto à operação, ou seja, no serviço oferecido, com mais ônibus nas ruas, mas o pagamento das passagens continuaria sendo efetuado.

Com isso, o valor arrecadado com a tarifa seria descontado no custeio do serviço. Deste modo, o valor projetado de R$ 90 milhões para os custos da operação já é com o desconto do valor pago pelo usuário. Para se ter uma ideia, as empresas operam hoje com uma receita de até 25% do estimado para o período, o que levou a um parcelamento dos salários de março dos trabalhadores, por exemplo, e o enxugamento de custos. Técnicos do setor apontam que a operação feita hoje, reconhecidamente deficitária, ainda é além do que as concessionárias poderiam oferecer.

Levantamento da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) mostrou que entre o final de março e o início de abril metade dos ônibus foram retirados. A sinalização se tornou uma ação civil pública da DPE para que a frota seja 100% restabelecida, de acordo com liminar já conseguida no dia 20 de março, e exige a volta da fiscalização obrigatória pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e do aplicativo “De Olho no Ônibus”, que informa a quantidade de veículos em operação por hora. A Justiça deferiu liminar para a DPE sobre esta última ação na tarde desta quarta-feira (29).

Primeiro dia de escalonamento em Goiânia ocorre com aglomerações

O escalonamento de horário de abertura das empresas comerciais, industriais e de serviços em Goiânia não funcionou conforme o estimado pela Prefeitura. A expectativa era de que as aglomerações nos terminais e pontos de ônibus fossem amenizadas, mas isso não ocorreu. O decreto municipal, que recomenda o escalonamento, poderá ser alterado pelo Paço.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia, Walison Moreira, afirma que há pesquisadores nos terminais da capital verificando os horários de abertura e fechamento das empresas em que atuam os passageiros do transporte coletivo e a expectativa é que até a próxima segunda-feira (4) se tenha dados mais robustos para uma atualização ou confirmação do decreto. Outra medida, caso se verifique que a recomendação não vem sendo acatada, é que o escalonamento se torne obrigatório.

Presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg), Rubens Fileti afirma que a medida requer maior planejamento e outras ações acessórias para funcionar. “Deveria olhar a planilha de custos das empresas de transporte e ajudar nisso, para melhorar a operação”, diz.