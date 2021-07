Cidades Estado nega aplicação de vacinas vencidas em Goiás Segundo a pasta, o que se detectou até agora foram falhas no momento do lançamento do lote dos imunizantes e da data da vacinação no sistema de informação oficial

A Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO) negou, na tarde desta sexta-feira (2), que vacinas vencidas tenham sido aplicadas no Estado. Segundo a pasta, o que se detectou até agora foram falhas no momento do lançamento do lote dos imunizantes e da data da vacinação no sistema de informação oficial.