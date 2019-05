Cidades Estado indeniza familiares de vítimas de incêndio em centro de internação em Goiânia Além de pagamento de pensão e danos, foi acordada reparação simbólica, que pode ser monumento

O governo de Goiás vai pagar, em um prazo de 10 anos, R$ 1,25 milhão em danos morais para as famílias dos dez adolescentes mortos em um incêndio no Centro de Internação Provisória (CIP) no dia 25 de maio do ano passado, em Goiânia. Isso é resultado de um acordo extrajudicial assinado na última segunda-feira (27), que também prevê o pagamento de pensão alimentícia aos...