Cidades Estado diz que suspendeu validade de concurso, mas delegados contestam embasamento jurídico Prazo para nomeação seria nesta sexta (22) e governo estadual diz que suspendeu contagem até 30 de junho. Aprovados afirmam que não há decisão judicial que permita ação

Atualizada às 19h12 No dia em que se encerraria o limite para a nomeação dos delegados no último concurso da Polícia Civil de Goiás, um novo debate envolve governo e aprovados. A Secretaria de Estado da Administração (Sead) afirmou, nesta sexta-feira (22) que a contagem do prazo de validade do concurso público está suspensa até 30 de junho. Por outro lado, a comis...