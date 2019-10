Cidades Estado deve R$ 188 milhões para gestoras de hospitais Repasses financeiros de 2018 ainda não foram pagos na íntegra pela Secretaria Estadual de Saúde para organizações sociais

A Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO) ainda não quitou sua dívida de 2018 com as Organizações Sociais (OSs) que administram os hospitais do Estado. Os repasses financeiros atrasados somados chegam a R$ 188 milhões. O governo diz que os pagamentos dependem do reequilíbrio financeiro das contas do Estado. Os tamanhos dessas dívidas variam bastante entre as unidades....