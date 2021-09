Cidades Estado de saúde do padre Jesus Flores é gravíssimo Outros quatro sacerdotes do Santuário Basílica de Trindade também estão com Covid-19

É gravíssimo o estado de saúde do padre Jesus Flores, de 87 anos. O sacerdote está internado no Hospital do Coração, em Goiânia, após ser diagnosticado com Covid-19. Cardiopata, o religioso passou mal durante a celebração de uma missa no último sábado (4) e foi levado a um hospital. Ele foi entubado na madrugada de sexta-feira (10), depois de ser transferido para a cap...