Cidades Estado de saúde de Tia Tó, personagem da Cidade de Goiás, é considerado irreversível Personagem antológica da cidade de Goiás, a Tia Tó, como é conhecida, dedicou sua vida à defesa do patrimônio e da cultura vilaboense. AVC provocou hospitalização e dano cerebral

Uma das personagens mais marcantes da cidade de Goiás, Antolinda Baía Borges, de 89 anos, está internada no Hospital do Coração, em Goiânia, desde o dia 15 deste mês e seu estado de saúde é considerado gravíssimo. Ela passou mal na cidade de Goiás e chegou a ser levada para o Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara, mas foi transferida para a capital a pedido do seu...