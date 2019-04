Vida Urbana Estado de Goiás tem dez dias para apresentar plano de interdição do Hospital Materno-Infantil Auditorias desde o início do ano constataram uma série de irregularidades no hospital, que é o único de alta complexidade para o atendimento médico de crianças do Estado

O Estado de Goiás tem dez dias para apresentar um pleano de desocupação* do Hospital Materno-Infantil Doutor Jurandir do Nascimento (HMI) por conta de problemas em sua estrutura, superlotação, falta de abastecimento e de saneamento. A Superintendência Regional do Trabalho em Goiás (SRT-GO) deve entregar um termo de interdição da unidade na manhã desta terça-feira (29...