Cidades Estado de Goiás montou só 19 leitos dos 110 prometidos Número representa 17% das vagas prometidas e foi alcançado uma semana após o anúncio. Secretário estadual de Saúde diz que aumento depende da necessidade

Uma semana depois do anúncio de que iria implantar mais 110 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento da infecção por coronavírus (Sars-CoV-2), a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) instalou apenas 19: 14 no Hospital de Campanha (HCamp) de Goiânia e cinco no HCamp de Porangatu. Enquanto isso, Goiás registra uma taxa de ocupação de lei...