Estado de Goiás afirma que não há data para vacinar motoristas do transporte público

A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) informa que não há, ainda, uma previsão da inclusão dos trabalhadores do sistema de transporte público coletivo (TPC) da região metropolitana de Goiânia no calendário de vacinação contra a Covid-19. Os motoristas e demais funcionários das concessionárias e do consórcio RedeMob aprovaram, na manhã deste sábado (...