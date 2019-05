Cidades Estado de ferido em incêndio em empresa de recicláveis passa de grave para regular A informação consta no último boletim médico do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), feito na noite desta sexta (31)

O estado de saúde de Cezar Ribeiro de Souzam, um dos funcionários que foi vítima de queimaduras no incêndio ocorrido nesta quinta (30), em empresa de recicláveis EcoVR, evoluiu de grave para regular. A informação consta no último boletim médico do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), feito na noite desta sexta (31). Conforme a unid...