A criação de cerca de 314 leitos em três hospitais no interior de Goiás para atender casos graves do novo coronavírus (Covid-19) está sendo avaliada pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). De acordo com o titular da pasta, Ismael Alexandrino, o intuito é descentralizar o atendimento do Hospital de Campanha (Hcamp). O secretário participou de uma live do POPULAR, na manhã desta segunda-feira, e informou que as unidades de saúde estão em Itumbiara, Porangatu e Luziânia. Porém, os municípios afirmam que apesar dos hospitais estarem à disposição, precisam de apoio financeiro do Estado para equipá-los e fazê-los funcionar.

Em Luziânia, na Região do Entorno do Distrito Federal, é onde as tratativas estão mais aceleradas. “Tive uma reunião nesta segunda-feira (23) com o governador e coloquei o Hospital Municipal de Luziânia à disposição. Conseguimos montar até 90 leitos para receber casos mais graves lá. Estamos aguardando uma resposta, mas até agora sem datas”, diz a prefeita da cidade Edna Santos (PROS). O hospital está em obras há cerca de quatro anos e, de acordo com Edna, 97% dele está concluído. “Temos praticamente 50% do mobiliário”, pontua. O secretário de Saúde da cidade, José Walter, conta que alguns aparelhos também já foram comprados. “Temos um tomógrafo e algumas outras coisas.”

A prefeita afirma ainda que está trabalhando para aumentar o número de equipamentos necessário para a montagem dos leitos. “Temos 60 cilindros de oxigênio. Estamos lutando para chegar aos 190. Respiradores temos apenas três. Por isso, não conseguiremos fazer nada sem a ajuda do Estado”, explica Edna. A unidade precisa de ventiladores mecânicos e monitores multiparamétricos para colocar os leitos em funcionamento.

A situação das cidades no entorno do Distrito Federal é preocupante, uma vez que, de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, o DF já possui 133 casos confirmados da doença. Luziânia fica a apenas 53 quilômetros da capital federal e o problema da proximidade já foi levantado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM). “Acho que esse processo tem sido moroso. Temos muitas pessoas que moram aqui e trabalham em Brasília. Elas vão e voltam todo dia. É um risco”, afirma Edna.

Na Região Norte, o uso do Hospital Municipal de Porangatu está sob avaliação. “Já informamos ao Estado que podemos fechar uma ala inteira do hospital para tratar os casos da doença”, explica a secretária municipal de Saúde, Carla Fernandes. Ao todo, a unidade de saúde tem 60 leitos. Destes, 24 seriam destinados para os pacientes que precisassem de internação por causa do novo coronavírus.

A secretária diz que a cidade ainda conta com duas unidades de saúde para atender casos mais brandos. “Temos uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que não está funcionamento e uma escola estadual desativada que foi cedida para o município. Alguma delas pode servir como posto de primeiro atendimento”, esclarece. “Porém, não temos dinheiro para equipar os leitos com nada que é necessário como, por exemplo, mais respiradores. Temos apenas três respiradores na cidade, por exemplo”, pontua Carla.

Ela explica que a cidade, que fica a 409 quilômetros de Goiânia, tem muito interesse em ter os leitos do hospital preparados para receber pacientes mais graves. “Sabemos que Goiânia não vai conseguir suprir o Estado inteiro. Como estamos mais longe não conseguiremos encaminhar os pacientes mais graves e se conseguirmos, como os quadros evoluem muito rapidamente, eles podem morrer no caminho”, afirma a secretária.

Carla conta que a equipe de profissionais da saúde da prefeitura está preparada para trabalhar no hospital e lidar com a demanda de pacientes do município e das cidades vizinhas. “Não temos tantos médicos, porém temos muitos profissionais de enfermagem. Temos o prédio e a mão de obra para oferecer. Contamos com o Estado para dar os insumos e equipamentos. Porém, até agora não recebemos confirmação de nada”,esclarece.

Maternidade São Marcos contará com 20 vagas de UTI

Na Região Sul, a unidade de saúde particular Hospital Maternidade São Marcos, em Itumbiara, que no fim de fevereiro teve a posse transferida para o Estado através de uma decisão judicial, também está sob avaliação da SES-GO para tratar pacientes graves com Covid-19. A pasta não informou o estado em que a estrutura do hospital se encontra, nem o que precisa ser feito para que ele comece a fazer atendimentos. Porém, em entrevista ao POPULAR nesta segunda-feiram (23), o secretário estadual de Saúde afirmou que a unidade conta com mais de 200 leitos, sendo que inicialmente 20 seriam Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Em nota, a SES-GO afirmou que “participa desse processo e realiza os trâmites necessários para que a unidade inicie as atividades como hospital estadual de abrangência regional” e que cabe à pasta “tomar providências quanto ao termo de referência, o chamamento público para seleção de Organização Social (OS) para administração do local e reforma do hospital”.

A secretária de saúde da cidade, Maricel Abdala, afirma que o município tem muito interesse em ter uma unidade de saúde para o tratamento de casos mais graves da doença. “Lá é um hospital ótimo. Para a nossa região seria um grande benefício, uma vez que, as cidades vizinhas recorrem sempre há nós. Em Itumbiara, atualmente temos apenas oito respiradores adultos que estão em uso e outros dois pediátricos. A cidade não conta com nenhuma UTI”, finaliza Maricel