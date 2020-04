Cidades Estado aponta redução de índices de crimes violentos no primeiro trimestre De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), houve 54,55% de queda no número de latrocínios e 20,20% entre homicídios

O governo do Estado divulgou, nesta quinta-feira (9), dados estatísticos referentes a crimes violentos ocorridos no primeiro trimestre deste ano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), houve redução no número de delitos letais intencionais e violentos contra o patrimônio, em comparação com o mesmo período de 2019. Segundo os indicadores aprese...