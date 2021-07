Cidades Estado anuncia fim de embarque prioritário no transporte coletivo a partir de segunda-feira (19) Com revogação de decreto governamental, qualquer pessoa poderá usar o serviço em qualquer hora do dia

Atualizada às 13h41 O governo de Goiás, por meio do secretário-chefe da Governadoria (SGG), Adriano da Rocha Lima anunciou o fim do embarque prioritário no sistema de Transporte Público Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia. A partir da próxima segunda-feira (19), qualquer pessoa poderá utilizar o serviço em qualquer faixa horária do dia. Em nota, o consó...