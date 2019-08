Cidades Estado acredita que mortes nos presídios não têm relação com casos de facções nacionais Para Seciju, as mortes são protestos de presos devido a questões de segurança nas unidades

O Estado acredita que as mortes estão ligadas à modernização do sistema. Para a Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju) essa é uma forma que os presos encontraram de reivindicar o aparelhamento nas 39 unidades prisionais que começou no final do ano passado. O Governo ainda afirma que os últimos casos de assassinatos nos presídios não estão ligados entre si e nem a...