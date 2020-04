Estabelecimentos comerciais e empresas de Goiânia que descumprirem as regras de funcionamento determinadas pelo decreto estadual para o período de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), como o horário de abertura previsto em escalonamento, poderão ser interditados. De acordo com a prefeitura da capital, a Vigilância Sanitária municipal ganhou poderes de fiscalização e direito de autuar ou até fechar os locais em que houver infração.

Na última terça-feira (28), um decreto assinado pelo prefeito Iris Rezende (MDB) criou a Central de Fiscalização Covid-19, coordenada por Dagoberto Costa, diretor da Vigilância Sanitária e Ambiental da Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da cidade. Segundo o coordenador, as ações ficarão mais ágeis e eficazes.

Fiscalização

Nesta quinta-feira (30), a Vigilância Sanitária de Goiânia fará uma ação de fiscalização no Setor Bueno, bairro com o maior número de casos confirmados de Covid-19 na capital. Estabelecimentos das áreas de alimentação, educação, saúde e produtos químicos e farmacêuticos serão fiscalizados quanto ao cumprimento de diversas exigências previstas pelo governo do Estado.

Denúncias

Por meio do aplicativo para smartphones Prefeitura 24 horas, a população da capital também pode registrar, de forma anônima, denúncias de irregularidades. Na ferramenta, podem ser registrados locais com possíveis aglomerações de pessoas e estabelecimentos abertos sem autorização.