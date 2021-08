Cidades Estabelecimento é multado em quase R$ 15 mil após festa de luxo com mil pessoas em Goiânia Foto divulgada nas redes sociais mostra filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro no evento

Os donos do estabelecimento Palácio Monte Líbano, na região do Morro Mendanha, em Goiânia, foram multados pela Central de Fiscalização da capital em R$10 mil por realização de evento sem autorização e R$ 4,9 mil por desobediência aos protocolos de prevenção à pandemia. No local, nesse sábado (28), foi realizada a festa chamada EmOff, que reuniu aproximadamente 1...