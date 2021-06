Cidades Estações de rádio da PM do Rio serão usadas na busca por Lázaro Barbosa Equipamento possibilita a conexão entre telefones celulares por meio de uma estação fixa, ajudando em buscas de grande extensão, onde a comunicação entre diferentes equipes é normalmente dificultada

A Polícia Militar do Rio de Janeiro cedeu duas estações de rádio para auxiliar na comunicação das equipes que buscam o fugitivo Lázaro Barbosa de Souza. A primeira Estação Rádio Base foi cedida no último dia 22 e a segunda segue hoje (26) para Goiás, com a escolta da corporação fluminense. O equipamento foi usado na Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos ...