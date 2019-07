Cidades Estátua de 27 metros homenageia Nossa Senhora em Bom Jardim de Goiás Empresário idealizou projeto e construção de monumento a ser inaugurado neste sábado (20) no trevo da cidade. Imagem está entre as maiores do Brasil

Durante mais de um ano, 20 pessoas trabalharam na construção de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que tem 27 metros de altura e entrará na lista das estátuas mais altas do Brasil. Com altura equivalente à de um prédio de dez andares e peso estimado em 21 toneladas, o monumento foi instalado nesta semana no KM 40 da BR-158, no Trevo de Bom Jardim de Goiás, Região N...