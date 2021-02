Cidades "Essas medidas são necessárias porque o sistema de saúde colapsou”, diz presidente da Acieg Ficou definido, em reunião nesta sexta-feira (26), que a partir da próxima segunda-feira (29) só permanecerão abertos os serviços essenciais na Região Metropolitana de Goiânia por um período de sete dias

Os presidentes da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg), Rubens Fileti, e da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), Marcelo Baiocchi, manifestaram-se a respeito das decisões tomadas na reunião desta sexta (26), realizada entre as entidades, o governador Ronaldo Caiado, o prefeito de Goiânia Rogério Cruz, e d...