Cidades Esquema de agiotagem flagrado em Goiás foi importado da periferia de Bogotá Quadrilha formada por colombianos emprestava dinheiro a pequenos empresários com juros de até 40% na Grande Goiânia e no Entorno do DF. Cobranças eram feitas no sistema conhecido como “gota a gota”, onde cobrador recolhe parcelas diariamente e quem não paga sofre ameaças mediante violência

Uma quadrilha formada por imigrantes da América do Sul, principalmente colombianos, aplica golpes e pratica agiotagem de larga escala na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) e no Entorno do Distrito Federal (DF). É o que demonstra investigação da Polícia Civil de Goiás, que cumpriu mandados de busca e apreensão em oito endereços de supostos integrantes do grupo crimin...