Poucos dias depois de perder o marido, o ginecologista e obstetra Altamiro Araújo Campos, a bióloga Conceição de Maria Ribeiro Campos faleceu na madrugada desta quinta-feira (20), em Goiânia. Ambos foram vítimas do novo coronavírus. Eles deixam três filhos e netos.

Conceição foi professora da rede pública de ensino e lecionou no extinto Colégio Estadual Ministro Nasser, no setor Vila Nova, na capital. Também trabalhou como secretária por vários anos no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), onde se aposentou em 2011.

Companheiros de uma vida toda, Conceição perdeu o marido, Altamiro Araújo Campos, na última segunda-feira (17). Em uma de suas declarações pelas redes sociais ao esposo há alguns anos, Conceição ressaltou que foi agraciada por Deus. “Sou agraciada pela fé que me fortalece e esse amor de pessoa que Deus enviou para compartilhar minha vida. Meu amado, sem ele minha vida perderia o brilho.”

O sepultamento de Conceição está programado para esta tarde, no Cemitério Parque Memorial da capital, seguindo os protocolos estabelecidos pelos órgãos de vigilância sanitária.

Fundador da Ela Maternidade

Ex-presidente da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, Altamiro foi um dos fundadores da Ela Maternidade, em Goiânia, e era professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Na próxima sexta-feira (21), às 19 horas, o Cremego fará uma homenagem ao médico ginecologista e obstetra, “que deixa muitas saudades e ensinamentos”.