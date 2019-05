Vida Urbana Esposa diz que professor assassinado por aluno em Valparaíso "achava que podia mudar as pessoas" A técnica em enfermagem Daiani Alves descreveu Júlio César Barroso de Sousa como uma pessoa caseira, bondosa e que gostava de trabalhar

O professor Júlio César Barroso de Sousa, de 41 anos, achava que podia mudar as pessoas, e se dedicava a isso enquanto professor do Colégio Estadual Céu Azul, em Valparaíso, no entorno com o Distrito Federal. Sua dedicação, porém, foi interrompida nesta quarta-feira (30), quando ele foi assassinado por um aluno da unidade. Quem falou sobre o professor foi a espo...