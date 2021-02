Cidades Esplanada do Oscar Niemeyer ficará fechada para visitação a partir desta quarta-feira (17) Medida foi tomada diante do aumento dos casos de Covid-19 no estado

O espaço de convivência do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, ficará fechado para visitação por tempo indeterminado a partir desta quarta-feira (17). De acordo com o comunicado divulgado nas redes sociais, a medida tornou-se necessária diante do aumento dos casos de Covid-19 no estado. “Neste momento crítico, acreditamos que os esforços devem ser voltados para a...