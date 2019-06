Cidades Especialistas temem mais acidentes fatais no País com mudança na pontuação da CNH Projeto de lei do governo dobra a validade da carteira de motorista e o número de pontos para cassação

Especialistas em engenharia de tráfego, segurança viária, medicina e direito do trânsito ouvidos pela reportagem manifestam receio de que as medidas trazidas pelo projeto de lei resultem na elevação de acidentes fatais no País, caso sejam aprovadas. Em 2017, cerca de 35 mil brasileiros morreram nas ruas e estradas - a maior parte deles homens e de idade entre 20 e 39 a...