Cidades Especialistas falam em desmonte do Iphan e exaltam importância do órgão Trocas de comando em Goiás e em outros Estados são criticadas por profissionais que lidam com a gestão da memória. Entrevistados lembram de compromissos assumidos internacionalmente

Professor da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás (UFG) e do programa de pós-graduação em História da instituição, Yussef Daibert Salomão de Campos ressalta que o Iphan, criado em 1937, é o órgão responsável pela gestão e salvaguarda do patrimônio histórico em âmbito federal. “Sem o Iphan, é impossível pensar em gestão de patrimônio no Brasil”, disse. O p...