Especialistas defendem dose de reforço para quem tomou vacina da Janssen Medida é aventada nos Estados Unidos por receio da variante Delta

Quem tomou a vacina da Janssen, nos Estados Unidos, talvez precise de uma dose de reforço do imunizante da Pfizer ou da Moderna. A possibilidade foi aventada por Andy Slavitt, ex-consultor do presidente norte-americano Joe Biden sobre a pandemia, de acordo com reportagem da agência Reuters desse domingo (27). O receio de Slavitt e de pelo menos ...