Cidades Especialistas criticam reabertura em Goiânia Aumentos nos números de casos e de mortes e crescimento na taxa de ocupação de leitos em Goiânia são argumentos que sustentam críticas ao momento em que ocorre retomada de atividades

No dia em que anuncia a reabertura quase que total do comércio e atividades não essenciais, Goiânia soma 9.810 casos confirmados de Covid-19, com 272 mortes. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) chegou a 95% no último domingo (12) na cidade e, na rede particular, a 82,35% no último sábado (11). Para especialistas, a curva de contamin...