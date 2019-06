Cidades Especialistas alertam para retirada de multa sobre cadeirinha Proposição do Executivo foi levada à Câmara Federal nesta semana e faz parte de uma ampla mudança no Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

Com a proposta do presidente Jair Bolsonaro (PSL) de retirar a cobrança de multa para os condutores que levarem crianças sem os dispositivos de retenção, especialistas e entidades se posicionaram com temor. A proposição foi levada à Câmara Federal nesta semana e faz parte de uma ampla mudança no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em geral, acredita-se que os motorist...