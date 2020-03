Cidades Especialista defende redução de tarifa do transporte público Saída é adotada em várias cidades mundo afora

A redução da tarifa do sistema de transporte coletivo é vista como a única saída para a manutenção do mesmo em todo o mundo. “Até as empresas já percebem a necessidade da criação de fundos. O sistema fica insustentável. Tem de mudar esta forma de custeio apenas pelo usuário. Chegar a zero ou não vai com o tempo, mas é preciso reduzir”, diz o coordenador do programa de ...