Cidades Especialista critica papel de militares em modelo do MEC Para diretor de estratégia política do Todos pela Educação, o formato segue a realidade dos colégios do Exército

O diretor de estratégia política do Todos pela Educação, João Marcelo Borges, diz que o modelo adotado pelas escolas cívico-militares (Ecims) segue a realidade dos colégios do Exército, voltada para alunos que querem seguir a carreira militar, e que foge da normatização jurídica da educação para civis. De acordo com ele, as novas escolas focam muito em questões morais...