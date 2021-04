Cidades Especialista alerta para sinais que o corpo pode dar para outros problemas durante pandemia As pessoas não podem negligenciar sinais diferentes que apareçam de repente

No Dia Mundial da Saúde, comemorado nesta quarta-feira (7), a Fundação do Câncer orienta as pessoas a ficarem atentas para alterações que surjam no corpo, porque isso pode significar que é preciso tomar maiores cuidados. Em campanha digital lançada ontem, a fundação lembra que, apesar de a pandemia de Covid-19 ter se tornado um dos principais temas na área da sa...