Com a publicação frequente de decretos e notas técnicas, fica fácil se perder em meio às regras impostas pelas prefeituras para evitar a proliferação do coronavírus. Moradores e administradores de condomínios, particularmente, têm encontrado dificuldades para entender o que está e o que não está liberado nestes espaços. Para esclarecer esse assunto, o POPULAR entrou em contato com a Secretaria Municipal de Governo (Segov) da Prefeitura de Goiânia e traz as respostas.

Em linhas gerais, todos os ambientes dos condomínios estão liberados para uso, desde que com agendamento prévio – sem exceção. Ainda assim, cada um conta com suas regras específicas. Confira:



Brinquedotecas e parquinhos

O uso deve ser feito respeitando a regra de uma pessoa por cada 2,25 metros quadrados do ambiente. Nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também estabelece que o local deva ser higienizado após cada uso, seja pelo usuário ou por funcionários - a definição, nesse sentido, fica a cargo da administração do condomínio.

Piscinas

Atualmente, as piscinas podem ser utilizadas simultaneamente por mais de uma unidade familiar. No entanto, é exigida a observância de distanciamento de 2 metros entre elas.

Churrasqueiras e espaços gourmet

Diferentemente das piscinas, churrasqueiras e espaços gourmet estão restritos a uma unidade familiar por vez. O álcool em gel deve estar disponível a todos os momentos e os usuários devem portar máscaras. A limitação é de uma pessoa para cada 2,25 metros quadrados do ambiente.

Academias

Assim como nas academias convencionais, as de condomínio têm lotação máxima de 50%. Exige-se, também, a higienização após o uso.

Espaços de beleza

Adequam-se às mesmas regras dos salões de beleza. Portanto, a ocupação deve ser de no máximo 50% da capacidade e com respeito ao limite de uma pessoa para cada 2,25 metros quadrados do ambiente.

Salões de festa

A utilização dos salões de festa está atrelada às regras de eventos sociais, detalhadas no decreto publicado na última terça-feira (11). No documento, ficou estabelecido que ambientes com pistas de dança não poderão ser utilizados. Entre aqueles com abertura autorizada, a limitação é de 50% da ocupação máxima, com a presença de, no máximo, 150 pessoas.