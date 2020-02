Cidades Espaço de evento em Rio Verde terá que pagar pensão por morte de criança por mais de 50 anos Vítima de 13 anos sofreu uma descarga elétrica no local e não resistiu; Justiça também determinou indenização no valor de R$ 120 mil para a família

Os donos do Espaço Rassini e Nilda Oliveira Rassini, em Rio Verde, foram condenados pela juíza Lília Maria de Souza, da 1º Vara Cível do município, no último sábado (8), a pagar indenização por danos morais e pensão por morte à família de Isabelly Mariane Alves Dantas até quando ela completaria 65 anos. A menina morreu após tomar um choque elétrico no local de e...