Cidades Esgoto é raridade na extrema pobreza no Brasil Estudo mostra que 67,5% da população que mora em unidades de consumo abaixo da linha de pobreza no País não tinham acesso à rede de esgotos

Grande parte dos brasileiros ainda não tem acesso a saneamento básico, incluindo acesso à água potável e à rede de coleta de esgoto, segundo dados divulgados no estudo As Despesas da Família Brasileira com Água Tratada e Coleta de Esgoto, feito com base em dados de 2018 pelo Instituto Trata Brasil. Considerando a população que mora em unidades de consumo abaixo da linha...